В Турции перевернулся автобус с мигрантами, есть погибший и раненые

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report со ссылкой на Haberturk, инцидент зафиксирован в 22:00 по местному времени в провинции Ван.
В Гурпинарском районе разбился микроавтобус с нелегальными мигрантами. В результате аварии пострадали 17 человек, в том числе водитель микроавтобуса. На место происшествия были вызваны скорая помощь, жандармерия, спасатели.
Несмотря на усилия врачей, водитель микроавтобуса скончался в больнице.
Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.