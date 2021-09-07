В Турции перевернулся автобус с мигрантами, есть погибший и раненые

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, инцидент зафиксирован в 22:00 по местному времени в провинции Ван.

В Гурпинарском районе разбился микроавтобус с нелегальными мигрантами. В результате аварии пострадали 17 человек, в том числе водитель микроавтобуса. На место происшествия были вызваны скорая помощь, жандармерия, спасатели.

Несмотря на усилия врачей, водитель микроавтобуса скончался в больнице.

Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.