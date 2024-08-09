В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли

Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в районе Полатлы в Анкаре достигло 11 человек.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Пострадавшие госпитализированы, состояние некоторых из них тяжелое.
09:54
В Анкаре произошло тяжелое ДТП, в результате которого 9 человек погибли, 26 получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в районе Полатлы в Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста.
По предварительной информации, причиной ДТП могла послужить неисправность тормозной системы или засыпание водителя за рулем.