В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли

Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в районе Полатлы в Анкаре достигло 11 человек.

Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в районе Полатлы в Анкаре достигло 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Пострадавшие госпитализированы, состояние некоторых из них тяжелое.

09:54

В Анкаре произошло тяжелое ДТП, в результате которого 9 человек погибли, 26 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в районе Полатлы в Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста.

По предварительной информации, причиной ДТП могла послужить неисправность тормозной системы или засыпание водителя за рулем.