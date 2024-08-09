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В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли

В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в районе Полатлы в Анкаре достигло 11 человек.
В регионе
9 августа 2024 г. 10:42
В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста, 11 человек погибли

Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в районе Полатлы в Анкаре достигло 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Пострадавшие госпитализированы, состояние некоторых из них тяжелое.

09:54

В Анкаре произошло тяжелое ДТП, в результате которого 9 человек погибли, 26 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в районе Полатлы в Анкаре пассажирский автобус врезался в опору моста.

По предварительной информации, причиной ДТП могла послужить неисправность тормозной системы или засыпание водителя за рулем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə çatıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPassenger bus crash in Türkiye: 9 dead, 26 injured

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