В Турции пассажирский автобус попал в аварию, 8 человек погибли, 32 раненых

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Турции пассажирский автобус попал в аварию.
Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате аварии 8 человек погибли, 32 ранены.
Губернатор Анкары Эркан Топаджа сообщил, что состояние 11 раненых тяжелое.
Автобус двигался из провинции Кастамону в направлении Анкары и перевернулся на территории района Каледжик на перекрестке Чанкыры-Чандыр.
Сообщается, что причиной аварии стал уснувший за рулем водитель.
Факт расследуется.
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