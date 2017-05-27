В Турции пассажирский автобус попал в аварию, 8 человек погибли, 32 раненых

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Турции пассажирский автобус попал в аварию.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате аварии 8 человек погибли, 32 ранены.

Губернатор Анкары Эркан Топаджа сообщил, что состояние 11 раненых тяжелое.

Автобус двигался из провинции Кастамону в направлении Анкары и перевернулся на территории района Каледжик на перекрестке Чанкыры-Чандыр.

Сообщается, что причиной аварии стал уснувший за рулем водитель.

Факт расследуется.