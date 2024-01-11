В Турции пациент поджег психиатрическую клинику, эвакуированы 20 человек

Пожар вспыхнул в психиатрической клинике на юго-востоке Турции. Из здания были эвакуированы 20 пациентов.

Пожар вспыхнул в психиатрической клинике на юго-востоке Турции. Из здания были эвакуированы 20 пациентов.

Как передает Report, об этом пишет газета Hurriyet.

Огонь вспыхнул в результате поджога одного из пациентов своей комнаты, и долго отказывался выходить из своей комнаты.

"Пациент психиатрической клиники, находящийся на лечении в частной клинике в Батмане, поджег комнату, в которой находился. В то время как 20 пациентов были переведены в соседнюю частную больницу, пожар был потушен с помощью пожарной бригады, а пациент был задержан", - сообщает издание.