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В Турции пациент поджег психиатрическую клинику, эвакуированы 20 человек

В Турции пациент поджег психиатрическую клинику, эвакуированы 20 человек Пожар вспыхнул в психиатрической клинике на юго-востоке Турции. Из здания были эвакуированы 20 пациентов.
В регионе
11 января 2024 г. 12:07
В Турции пациент поджег психиатрическую клинику, эвакуированы 20 человек

Пожар вспыхнул в психиатрической клинике на юго-востоке Турции. Из здания были эвакуированы 20 пациентов.

Как передает Report, об этом пишет газета Hurriyet.

Огонь вспыхнул в результате поджога одного из пациентов своей комнаты, и долго отказывался выходить из своей комнаты.

"Пациент психиатрической клиники, находящийся на лечении в частной клинике в Батмане, поджег комнату, в которой находился. В то время как 20 пациентов были переведены в соседнюю частную больницу, пожар был потушен с помощью пожарной бригады, а пациент был задержан", - сообщает издание.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə psixiatriya klinikasında yanğın baş verib, 20 nəfər təxliyə edilib
Версия на английском языке Patient sets fire to psychiatric clinic in Türkiye, 20 evacuated

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