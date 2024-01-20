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В Турции ожидают возможного визита Путина 12 февраля

В Турции ожидают возможного визита Путина 12 февраля Власти Турции ожидают, что президент РФ Владимир Путин может посетить республику 12 февраля, а президент Ирана Ибрахим Раиси - 24 января.
В регионе
20 января 2024 г. 17:18
В Турции ожидают возможного визита Путина 12 февраля

Власти Турции ожидают, что президент РФ Владимир Путин может посетить республику 12 февраля, а президент Ирана Ибрахим Раиси - 24 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила турецкая газета Turkiye.

Дополнительных подробностей относительно визита Путина газета не привела. 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точные даты визитов Путина в Турцию и КНДР пока не определены и согласуются по дипломатическим каналам.

Дважды откладывавшаяся ранее поездка Раиси будет приурочена к проведению турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. По его итогам предполагается подписать около 10 соглашений и меморандумов. Кроме того, будут обсуждаться тема борьбы с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Türkiye expects Putin’s possible visit on February 12

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