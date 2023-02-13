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В Турции отстроят заново пострадавший от землетрясения город Нурдагы

В Турции отстроят заново пострадавший от землетрясения город Нурдагы Власти приняли решение полностью снести район перед новой застройкой
В регионе
13 февраля 2023 г. 19:32
В Турции отстроят заново пострадавший от землетрясения город Нурдагы

Небольшой город Нурдагы на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп будет полностью снесен и отстроен заново.

Как сообщает Report со ссылкой на Ihlas, такое решение приняли власти страны ввиду крупного ущерба, нанесенного городу.

"Пережитое нами бедствие очень большого масштаба. Мы совместно с министерством градостроительства приняли решение полностью снести район Нурдагы. На сто процентов. Он будет отстроен заново", - сообщил губернатор провинции Ширнак Осман Бильгин назначенный временно помогать властям Газиантепа ликвидировать последствия землетрясений.

Поисково-спасательные работы в городе завершаются. Сейчас идет разбор завалов на последних восьми точках.

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Версия на английском языке Türkiye to rebuild quake-hit Nurdagi city of Gaziantep 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə zəlzələdən zərər çəkmiş Nurdağı şəhərini bərpa edəcək

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