В Турции отстроят заново пострадавший от землетрясения город Нурдагы

Небольшой город Нурдагы на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп будет полностью снесен и отстроен заново.
Как сообщает Report со ссылкой на Ihlas, такое решение приняли власти страны ввиду крупного ущерба, нанесенного городу.
"Пережитое нами бедствие очень большого масштаба. Мы совместно с министерством градостроительства приняли решение полностью снести район Нурдагы. На сто процентов. Он будет отстроен заново", - сообщил губернатор провинции Ширнак Осман Бильгин назначенный временно помогать властям Газиантепа ликвидировать последствия землетрясений.
Поисково-спасательные работы в городе завершаются. Сейчас идет разбор завалов на последних восьми точках.