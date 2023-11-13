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В Турции отравились 117 студентов общежития

В Турции отравились 117 студентов общежития В Турции 117 студентов получили пищевое отравление.
В регионе
13 ноября 2023 г. 08:45
В Турции отравились 117 студентов общежития

В Турции 117 студентов получили пищевое отравление.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, инцидент произошел в женском общежитии Бадиуззаман Саид Нурси, которое расположено в восточном кампусе Университета имени Сулеймана Демиреля провинции Ыспарта.

Так, 117 студентов обратились к медикам с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе. Врачи заподозрили отравление.

По словам студентов, причиной их недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Для проверки изъяты образцы еды и воды, генеральная прокуратура начала расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 117 tələbə qidadan zəhərlənib

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