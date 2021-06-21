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В Турции отменили комендантский час

В Турции отменили комендантский час "Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля".
В регионе
21 июня 2021 г. 20:55
В Турции отменили комендантский час

"Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в телеобращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - заявил Эрдоган.

Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы.

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