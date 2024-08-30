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В Турции сегодня отмечают День победы

В Турции сегодня отмечают День победы Сегодня в Турции отмечают День победы.
В регионе
30 августа 2024 г. 08:00
В Турции сегодня отмечают День победы

Сегодня в Турции отмечают День победы.

Report напоминает, что наступление турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года, завершилось 30 августа разгромом войск интервентов при Думлупынаре, после чего этот день отмечается в Турции как День победы.

Битва при Думлупынаре стала решающей в войне за независимость Турции, продолжавшейся в 1919-1922 гг.

Впервые этот праздник отметили в 1923 году, а в 1926 году 30 августа был официально объявлен Днем победы.

Кроме того, ежегодно 30 августа в Турции отмечается как день Вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Zəfər Bayramı günüdür

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