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В Турции отмечают День победы

В Турции отмечают День победы Сегодня в Турции отмечают День победы.
В регионе
30 августа 2021 г. 10:36
В Турции отмечают День победы
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Сегодня в Турции отмечают День победы.

Как сообщает Report, наступление турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года, завершилось 30 августа разгромом войск интервентов при Думлупынаре, и теперь этот день отмечается в Турции как День победы.

Битва при Думлупынаре была решающей в войне за независимость Турции, продолжавшейся в 1919-1922 гг.

Впервые этот праздник отметили в 1923 году, а в 1926 году 30 августа был официально объявлен Днем победы. Этот день также является днем Вооруженных сил Турции.

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Версия на английском языке Turkey marks Independence War victory
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Zəfər Bayramı günüdür

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