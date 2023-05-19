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В Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

В Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта Сегодня в Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.
В регионе
19 мая 2023 г. 08:05
В Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта

Сегодня в Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

Report напоминает, что 19 мая исполняется 104 года с начала освободительной войны братской страны.

Война за независимость Турции характеризуется как военно-политическая борьба Мустафы Кемаля Ататюрка и его сторонников против иностранной военной интервенции, завершившаяся изгнанием оккупантов и установлением республиканского строя.

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию против войск, оккупировавших часть Турции.

Началом войны считается оккупация греческой армией города Измир (19 мая 1919 года), завершением стал Лозаннский мирный договор (24 июля 1923).

В этот день в различных уголках страны организуются праздничные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Türkiyədə Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilir

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