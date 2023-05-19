Сегодня в Турции отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта.
Война за независимость Турции характеризуется как военно-политическая борьба Мустафы Кемаля Ататюрка и его сторонников против иностранной военной интервенции, завершившаяся изгнанием оккупантов и установлением республиканского строя.
19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию против войск, оккупировавших часть Турции.
Началом войны считается оккупация греческой армией города Измир (19 мая 1919 года), завершением стал Лозаннский мирный договор (24 июля 1923).
В этот день в различных уголках страны организуются праздничные мероприятия.