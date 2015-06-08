​В Турции открыты все избирательные урны

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На парламентских выборах в Турции на первое место вышла правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Как сообщает Report, все избирательные урны открыты. По предварительным данным, результаты выборов следующие:

Партия справедливости и развития - 40,8% - 258 депутатов;

Народная республиканская партия - 25% - 132 депутата;

Партия националистического движения - 16,3% - 80 депутатов;

Демократическая партия народов - 13,01% - 80 депутатов.

Отметим, что правящая партия согласно неофициальным результатам, несмотря на свое лидерство, не сможет единолично сформировать правительство.