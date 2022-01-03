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В Турции откроется первый фруктовый национальный парк

В Турции откроется первый фруктовый национальный парк Национальный фруктовый парк откроется в городе Ялова на северо-западе Турции, недалеко от Мраморного моря.
В регионе
3 января 2022 г. 04:46
В Турции откроется первый фруктовый национальный парк

Национальный фруктовый парк откроется в городе Ялова на северо-западе Турции, недалеко от Мраморного моря.

Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

Его посетители смогут продегустировать более 800 сортов фруктов.

Директор городского департамента окружающей среды и городского развития Умит Йылмаз, заявил, что строительство национального парка ведется на территории, ранее использовавшейся Центральным научно-исследовательским институтом садоводства имени Ататюрка.

"В результате наших совместных с институтом исследований было предложено сохранить существующие растения и интегрировать их в национальный сад", - сказал он.

По его словам, сейчас ведутся работы по организации спортивных площадок, велосипедных и пешеходных дорожек.

Директор Исследовательского института садовых растений Ататюрка Йылмаз Боз отметил, что по завершении проекта в национальном парке будет представлено 840 видов фруктов. Он также подчеркнул важность создания такого сада с точки зрения защиты биологического разнообразия видов растений, поскольку они могут исчезнуть в природе по разным причинам и убежден, что выращенные в саду плоды принесут экономическую выгоду.

Ожидается, что строительство национального парка будет завершено к концу 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə ilk meyvəli milli park salınacaq

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