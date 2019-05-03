​В Турции открылась самая большая мечеть

Самая большая в Турции мечеть официально открылась в районе Чамлыджа в Стамбуле, в торжественной церемонии принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что эта мечеть является гордостью не только Стамбула, но и "всей нашей страны и всего исламского мира".

Азербайджанскую делегацию на церемонии открытия возглавил председатель парламента Октай Асадов.

Отметим, что культовое сооружение, строительство которого началось в 2013 году, считается одной из визитных карточек руководства страны. Мечеть рассчитана на 63 тысяч молящихся. В этом крупнейшем за всю историю Турции комплексе предусмотрено пять внутренних дворов для молящихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и автопарковка. Все эти объекты расположились на территории площадью 125 тысяч кв. м, площадь самой мечети - 15 тысяч кв. м. Согласно планам властей, в галерее предполагается собрать экспозицию предметов искусства, связанных с историей ислама на территории республики.

По периметру здания возведено 70 куполов и девять внутренних помещений для верующих. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов.

Мечеть Чамлыджа располагается в азиатской части города на одноименных холмах. Это одно из самых высоких мест в городе (268 м над уровнем моря).