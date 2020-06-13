​В Турции от коронавируса умерли почти 4,8 тыс. человек

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/c7e6213c7edc293b509eae7adfb357e4/dd421920-c2d2-4f6e-a1b4-13d2f218fdd7_292.jpg

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 459, общее число зараженных достигло 176 677.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Это максимальное число новых случаев за сутки коронавируса в Турции с 16 мая.

"Сегодня выявлены 1 459 новых случаев, всего заразившихся - 176 677. Мы потеряли 14 пациентов, всего умерших - 4 792. Вылечились за последние сутки 985 пациентов, всего - 150 087", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.