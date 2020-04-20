​В Турции от коронавируса скончались более 2,1 тыс. человек

В Турции еще 131 человек стал жертвой пандемии (коронавируса).

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число скончавшихся от коронавируса в стране составило 2 148 человек.

"Сегодня было проведено 42 900 тестов, выявлены 3 690 случаев заболевания. Общее число заразившихся составляет 89 996 человек. Сегодня излечились 1 680 пациентов, всего вылечились 13 656 человек", - отметил министр.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.