​В Турции от коронавируса скончались 9 человек

Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, 9 человек скончались.

Как передает Report, об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа написал в Twitter.

Как сообщал Коджа в четверг, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось с 191 до 359, четверо больных скончались.

"За последние 24 часа было проведено 3 656 тестов на коронавирус, из них 311 оказались положительными. Число заболевших достигло 670. Мы потеряли сегодня еще пятерых пожилых и ослабленных людей. Всего скончались девять человек", - написал Коджа в Twitter.