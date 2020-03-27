​В Турции от коронавируса скончались 75 человек

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1 000, достигнув 3 629, а число умерших до 75.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня было проведено 7 286 тестов, из них 1 196 положительных, всего у нас 3 629 заразившихся. Мы потеряли еще 16 наших пациентов, всего умерших 75", - написал чиновник в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.