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В Турции от коронавируса излечились 114 тыс. человек

В Турции от коронавируса излечились 114 тыс. человек

В Турции число инфицированных коронавирусом достигло 152 587 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

По его словам, за последние сутки статистика летальных исходов от коронавируса достигла 23 человек. Этим число жертв COVID-19 достигло 4 222 человек. 

В стране вирус выявлен еще у 972 человек. Статистика выздоровевших за последние сутки достигла 1 092. Этим число поборовших вирус составило 113 987 человек. 

За последние сутки проведено 20 838 тестов на выявление COVID-19. 

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