В Турции в результате аварии на аттракционе погиб один человек, ранены трое детей

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Один взрослый погиб и трое детей получили ранения при аварии на аттракционе "американские горки" в парке города Киршехир в центральной Турции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вагонетка упала с высоты 5 метров на отца одного из катавшихся на аттракционе детей, который скончался от полученных травм. Его сын и еще двое детей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причины аварии выясняются. Парк был закрыт, задержаны два его сотрудника - менеджер и оператор аттракциона.