Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Турции освобождены 18 арестованных генералов, обвиненных в причастности к попытке госпереворота, совершенной террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, при успешной реализации плана FETÖ по госпереворота эти генералы должны были войти в состав, управляющий страной.

Их имена были внесены в список Мирного совета страны, который подготовил план переворота и должен был руководить Турцией после переворота. Однако в суде вина генералов доказана не была. По мнению судей, нет необходимых доказательств их причастности к попытке госпереворота. Суд принял решении об освобождении генералов ВС Турции Эрдала Озтюрка, Вели Йылдырыма, Шенера Язычыоглу, Омера Мусута Ака, Али Акюркера, Мурада Яйгына, Джелаледдина Чобана, Эрджана Инджеоглу, Абдуллы Барутчу, Эрсина Йылдырыма, Исмета Гекхана Гюлмеза, Аднана Арслана, Салиха Севиля, Асмана Надира, Эрсала Олмеза, Мустафы Илтера, Абдуллы Байсара, Месута Саваша.