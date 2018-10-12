В Турции освобожден обвиняемый в шпионаже американский пастор

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Турецкий суд освободил обвиняемого в шпионаже гражданина США, пастора Эндрю Брансона.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, Суд по тяжким преступлениям провинции Измир 12 октября прошлого года вынес решение о лишении его свободы сроком на 3 года 1 месяц 15 дней.

Э.Брансона освободили в зале суда с учетом уже отбытого срока.

С него также сняли запрет на выезд с территории Турции.

Отметим, что Эндрю Брансон обвинялся в участии в попытке госпереворота в Турции 15 июля 2016 года и совместной деятельности с террористическими группировками FETÖ и РПК.

В случае доказательства его вины, Э.Брансона могли приговорить к 35 годам тюрьмы.