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    В Турции освобожден обвиняемый в шпионаже американский пастор

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Турецкий суд освободил обвиняемого в шпионаже гражданина США, пастора Эндрю Брансона. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, Суд по тяжким преступлениям провинции Измир 12 октября прошлого года вынес решение о лишении его свободы сроком на 3 года 1 месяц 15 дней. 

    Э.Брансона освободили в зале суда с учетом уже отбытого срока.

    С него также сняли запрет на выезд с территории Турции.

    Отметим, что Эндрю Брансон обвинялся в участии в попытке госпереворота в Турции 15 июля 2016 года и совместной деятельности с террористическими группировками FETÖ и РПК. 

    В случае доказательства его вины, Э.Брансона могли приговорить к 35 годам тюрьмы.

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