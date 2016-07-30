В Турции освободили 758 военнослужащих, задержанных по подозрению в причастности к попытке госпереворота

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Власти Турции освободили 758 из 989 военнослужащих, задержанных ранее по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, военнослужащие и курсанты военных учебных заведений были задержаны в рамках проводимых прокурорами Стамбула расследований.

Как сообщается, суд в Стамбуле решил, что нет необходимости в дальнейшем содержании этих людей под стражей. Их отпустили после дачи показаний.