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    В Турции освободили 758 военнослужащих, задержанных по подозрению в причастности к попытке госпереворота

    Суд в Стамбуле решил, что нет необходимости в дальнейшем содержании этих людей под стражей

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Власти Турции освободили 758 из 989 военнослужащих, задержанных ранее по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, военнослужащие и курсанты военных учебных заведений были задержаны в рамках проводимых прокурорами Стамбула расследований.

    Как сообщается, суд в Стамбуле решил, что нет необходимости в дальнейшем содержании этих людей под стражей. Их отпустили после дачи показаний.

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