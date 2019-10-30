В Турции осудили решение палаты представителей США признать т.н. "геноцид армян"

Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание т.н. "геноцида армян", сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

"Великое национальное собрание Турции осуждает и отвергает два принятых в США законопроекта", - цитирует телеканал заявление парламента.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание т.н. "геноцида армян". За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.