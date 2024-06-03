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В Турции осудили применение силы полицией США в отношении корреспондента Anadolu

В Турции осудили применение силы полицией США в отношении корреспондента Anadolu Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, а также глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудили инцидент с жестким обращением полиции Нью-Йорка с фотокорреспондентом аг
В регионе
3 июня 2024 г. 03:11
В Турции осудили применение силы полицией США в отношении корреспондента Anadolu

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, а также глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудили инцидент с жестким обращением полиции Нью-Йорка с фотокорреспондентом агентства Anadolu.

Как сообщает Report, фотокорреспондент Фатих Акташ 31 мая снимал в Бруклине акцию в поддержку Палестины и против действий Израиля.

По словам самого журналиста, его жестко толкнул один из полицейских, участвовавших в разгоне демонстрантов, из-за чего он упал на спину и получил ссадины на локтях, поскольку падал с камерой в руках и не мог подстраховаться, чтобы падение было мягче.

"Мы осуждаем насилие полиции в отношении фотожурналиста агентства Anadolu Фатиха Акташа, который освещал демонстрации в поддержку Палестины в Нью-Йорке. Мы гордимся, что агентство Anadolu проявляет внимание к угнетенному палестинскому народу", - написал Челик в соцсети X.

Алтун также заявил, что "осуждает физическое нападение на Акташа".

"Свобода прессы является основой демократии. Мы продолжим поддерживать всех честных журналистов, которые борются с несправедливостью", - отметил он.

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