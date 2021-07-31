В Турции осталось локализовать лишь 11 очагов лесных пожаров

Турецким пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров.

Турецким пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщил в Твиттер министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

"Герои с огромной самоотверженностью тушат пожары с воздуха и на земле. Мы благодарны за вашу поддержку. В период с 28 по 30 июля 2021 года 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль", - написал глава ведомства.

Согласно таблице, которой поделился министр, в настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.