 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции осаждены 250 террористов

    Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за последнюю неделю обезврежены около тысячи террористов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Турции спецназ осадил 250 террористов. Как сообщает Report, об этом передают турецкие СМИ.

    Террористы попали в засаду во время спуска с горы Джило. 

    Отметим, что вчера в районе Даглыджа турецкой провинции Хаккари в результате взрыва мины, заложенной террористами на дороге, погибли 15 солдат. После этого военно-воздушные силы Турции провели операции в регионе, в результате которых было обезврежено большое количество террористов.

    Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью одному из телеканалов страны заявил, что за последнюю неделю обезврежены около тысячи террористов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi