В Турции осаждены 250 террористов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Турции спецназ осадил 250 террористов. Как сообщает Report, об этом передают турецкие СМИ.

Террористы попали в засаду во время спуска с горы Джило.

Отметим, что вчера в районе Даглыджа турецкой провинции Хаккари в результате взрыва мины, заложенной террористами на дороге, погибли 15 солдат. После этого военно-воздушные силы Турции провели операции в регионе, в результате которых было обезврежено большое количество террористов.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью одному из телеканалов страны заявил, что за последнюю неделю обезврежены около тысячи террористов.