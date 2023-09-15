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В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу

В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу Турция и Россия продолжают вести переговоры по созданию в республике газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным.
В регионе
15 сентября 2023 г. 10:11
В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу

Турция и Россия продолжают вести переговоры по созданию в республике газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"С тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры. Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом. Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию", - сообщил министр на брифинге в Анкаре.

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете у Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Анкара планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами, полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба во Фракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.

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Версия на английском языке Türkiye refutes allegations about postponement of gas hub talks with Russia

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