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В Турции опровергли сообщения о волне миграции из Ирана

В Турции опровергли сообщения о волне миграции из Ирана Сообщения о волне миграции из Ирана в Турцию являются дезинформацией.
В регионе
15 июня 2025 г. 14:00
В Турции опровергли сообщения о волне миграции из Ирана

Сообщения о волне миграции из Ирана в Турцию являются дезинформацией.

Как передает Report, об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией, действующий при Управлении коммуникаций Администрации турецкого лидера.

Также в заявлении приводится информация Министерства внутренних дел об отсутствии на турецко-иранской границе скопления людей, чрезвычайной динамики или случаев нелегальной миграции.

"Кроме того, наши границы круглосуточно контролируются нашими подразделениями с помощью физических систем безопасности, оснащенных самыми передовыми технологиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки нарушения границы немедленно пресекаются: "Призываем граждан не верить подобной дезинформации, ссылаться только на официальную информацию уполномоченных органов".

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Версия на английском языке Türkiye denies reports of wave of migration from Iran
Версия на азербайджанском языке Ankara İrandan Türkiyəyə köçün başlanması xəbərini təkzib edib

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