В Турции опровергли сообщения о волне миграции из Ирана

Сообщения о волне миграции из Ирана в Турцию являются дезинформацией.

Сообщения о волне миграции из Ирана в Турцию являются дезинформацией.

Как передает Report , об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией, действующий при Управлении коммуникаций Администрации турецкого лидера.

Также в заявлении приводится информация Министерства внутренних дел об отсутствии на турецко-иранской границе скопления людей, чрезвычайной динамики или случаев нелегальной миграции.

"Кроме того, наши границы круглосуточно контролируются нашими подразделениями с помощью физических систем безопасности, оснащенных самыми передовыми технологиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки нарушения границы немедленно пресекаются: "Призываем граждан не верить подобной дезинформации, ссылаться только на официальную информацию уполномоченных органов".