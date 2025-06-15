В Турции опровергли сообщения о волне миграции из Ирана

Сообщения о волне миграции из Ирана в Турцию являются дезинформацией.
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Также в заявлении приводится информация Министерства внутренних дел об отсутствии на турецко-иранской границе скопления людей, чрезвычайной динамики или случаев нелегальной миграции.
"Кроме того, наши границы круглосуточно контролируются нашими подразделениями с помощью физических систем безопасности, оснащенных самыми передовыми технологиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попытки нарушения границы немедленно пресекаются: "Призываем граждан не верить подобной дезинформации, ссылаться только на официальную информацию уполномоченных органов".