В Турции опровергли сообщения о продолжении экспорта в Израиль запрещенных товаров

Министерство торговли Турции опровергло распространенные в четверг сообщения о том, что республика продолжает экспорт в Израиль продукции, подпавшей под запрет с 9 апреля.

Министерство торговли Турции опровергло распространенные в четверг сообщения о том, что республика продолжает экспорт в Израиль продукции, подпавшей под запрет с 9 апреля.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Минторга в соцсети X.

"Появившиеся сегодня в соцсетях утверждения о том, что экспорт в Израиль продукции, попавшей под запрет, продолжаются являются абсолютно ложными и направлены на введение в заблуждение общественности. В соответствии с решением, принятым нашим государством, министерство торговли прекратило экспорт в Израиль продукции по 1 019 таможенно-тарифным статистическим позициям, которые относятся к 54 товарным группам. Регистрация таможенных деклараций на экспорт этих товаров приостановлена с 09.00 местного времени 9 апреля 2024 года. Регистрация любых экспортных деклараций, касающихся поставок запрещенной продукции в Израиль, начиная с этого времени строго запрещена", - отмечается в документе.

Ранее глава Минторга республики Омер Болат в эфире государственного телеканала TRT заявил, что Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго в отношении Израиля.