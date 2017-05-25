Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Турции опровергли сообщения о новых ограничениях торговли с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в министерстве экономики Турции заявили, что Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений.

"Публикации СМИ о новых запретах неверны", - заявили в минэкономики.

Накануне российские СМИ сообщили, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России.