В Турции опознали тела двух украинцев с затонувшего сухогруза

Тела двух украинцев, членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin, извлекли из воды и опознали в Турции, поиски трех без вести пропавших членов экипажа продолжаются

Тела двух украинцев, членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin, извлекли из воды и опознали в Турции, поиски трех без вести пропавших членов экипажа продолжаются.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут", - цитирует Билыка агентство "Укринформ".

Дипломат также рассказал о деталях операции. "Из-за сложных погодных условий было трудно доставать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику", - рассказал консул.

17 января украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 человек: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сказали РИА Новости в посольстве РФ в Турции.