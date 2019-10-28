В Турции около 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральной части Турции, большинство из них студенты.

Как передает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet, автобус, где ехали студенты университета из города Йозгат, следовал из района Акдагмадени в Йозгат.

ДТП произошло неподалеку от поселения Озан в районе Сарайкент в центральной части Турции, после того, как водитель потерял управление.

Большинство пострадавших доставлены в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.