В Турции один человек пострадал при стрельбе на мероприятии в рамках предвыборной кампании

Один человек пострадал в результате вооруженного нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючу

Один человек пострадал в результате вооруженного нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от "Республиканского альянса" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючукчекмедже в Стамбуле.

Как передает Report , об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Он уточнил, что нападение произошло около 16:30. "Был открыт огонь из длинноствольного оружия и пистолета на мероприятии в рамках агиткампании кандидата от ПСР Азиза Йениая. В результате нападения пострадала наша гражданка. По факту нападения начато масштабное расследование", - сообщил министр. Раненой оказалась 22-летняя девушка. Она доставлена в больницу. По данным телеканала TRT, она находится в критическом состоянии.

Нападение произошло во время посещения Йениаем офисов одной из общественных организаций в Стамбуле. В настоящее время место инцидента и прилегающие улицы оцеплены, на месте работают полицейские. Ведутся поиски нападавшего или нападавших. Не исключается версия о теракте.

Между тем кандидат от альянса в мэры Стамбула Мурат Курум ранее написал в X, что в результате стрельбы погиб один человек. "Я осуждаю нападение, совершенное с применением длинноствольного оружия, когда наш кандидат в руководители муниципалитета района Кючукчекмедже Азиз Йениай вел свою предвыборную кампанию. Соболезную в связи с гибелью нашего гражданина. Такие угрозы нашей демократии никогда не заставят нас свернуть с намеченного пути", - написал он. Информация о гибели гражданина еще требует уточнения.

Муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта. Часть партий уже начала предвыборные кампании.