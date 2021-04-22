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В Турции объявили трехдневный локдаун

В Турции объявили трехдневный локдаун Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек
В регионе
22 апреля 2021 г. 11:50
В Турции объявили трехдневный локдаун

Турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в циркуляре МВД Турции.

В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19.00 22 апреля и закончится в 05.00 26 апреля", - говорится в документе.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.

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Версия на английском языке Turkey announces three-day lockdown

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