В Турции обсуждают покупку российских Су-57 вместо американских F-35

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Турция может принять такое решение, если Соединенные Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне", — говорится в статье.