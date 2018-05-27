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    В Турции обсуждают покупку российских Су-57 вместо американских F-35

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

    Турция может принять такое решение, если Соединенные Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

    "Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне", — говорится в статье.

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