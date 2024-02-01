В Турции обрушился двухэтажный жилой дом, погибли два человека

В турецкой провинции Шанлыурфа обрушился двухэтажный жилой дом, погибши по меньшей мере два человека.

В турецкой провинции Шанлыурфа обрушился двухэтажный жилой дом, погибши по меньшей мере два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Бозова.

На место происшествия прибыли спасатели, бригады скорой помощи и жандармы. Согласно предварительным данным, погибли два человека, 8 получили ранения.

Отмечается, что здание получило сильные повреждения после землетрясений в феврале 2023 года и было непригодно для проживания.

В связи с происшествием ведется расследование.