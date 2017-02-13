В Турции обрушилась крыша рынка, есть пострадавший

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Крыша овощного рынка в городе Агры на востоке Турции рухнула под тяжестью скопившегося на ней снега, есть пострадавший.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на место ЧП прибыли спасатели и машины скорой помощи.

Глава местной исполнительной власти Муса Ишын сообщил, что в результате инцидента погибших нет. Он сообщил об одном пострадавшем, которого вызволили из-под завалов: "Велика вероятность, что под завалами остаются еще два человека. Поэтому спасатели продолжают работу.