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    В Турции обрушилась крыша дома, трое членов одной семьи погибли, пятеро ранены

    Пострадавшие были помещены в государственную больницу Ширвана

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В районе Ширван турецкой провинции Сиирт сильный дождь стал причиной обрушения одного из домов.

    Как сообщает Report со ссылкой Haber7, в результате трое членов одной семьи погибли, пятеро получили ранения.

    В доме, где проживала семья из 8 человек, на месте происшествия скончались 40-летний Джемал Джошкун, 5-летний Омар, 15-летний Юсиф Джошкун. Супруга и четверо детей Д. Джошкуна при помощи жителей были извлечены из-под завалов.

    Они помещены в государственную больницу Ширвана.

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