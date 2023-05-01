В Турции обнародовано название национального боевого самолета

"Национальный боевой самолет Турции называется Kaan".

"Национальный боевой самолет Турции называется Kaan".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии презентации национального боевого самолета.

Р.Т.Эрдоган оценил производство Турцией боевого самолета как историческое событие: "Сегодня мы переживаем исторические дни нашей оборонной промышленности. В последние дни мы один за другим представляем новшества оборонной промышленности, среди которых десантный корабль TCG Anadolu, самолет Gökpey, танк Yeni Altay, спутник İMECE. Мечты нашего народа постепенно становятся реальностью".

Затем президент Турции встретился с пилотами.