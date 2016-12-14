В Турции объявлена национальная мобилизация для борьбы с РПК, FETÖ, ИГИЛ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Объявляю национальную мобилизацию для борьбы с РПК, FETÖ, ИГИЛ".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом на совещании глав исполнительных властей заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если увидите что-то относительно этих группировок, сообщите об этом немедленно силам безопасности. Их цель - уничтожить Турцию, так же как и другие государства в регионе", - отметил Р.Т.Эрдоган.

По его словам, с 20 июля 2015 года по сегодняшний день в борьбе с террористической РПК погибли 1 178 граждан, обезврежено 9 500 террористов: "До сегодняшнего дня задержано более 40 тыс. сепаратистов-террористов, арестовано свыше 10 500 из них".