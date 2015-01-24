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    ​В Турции объявлен траур в связи со смертью короля Саудовской Аравии

    Об этом заявил премьер-министр Турции

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Турецкие власти заявили о том, что в субботу, 24 января, в стране будет объявлен национальный траур в связи с кончиной короля Саудовской Аравии Абдаллы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Today's Zaman, об этом заявил премьер-министр Турции.

    Как сообщается, по всей стране и в ее зарубежных представительствах будут приспущены флаги.

    Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдель Азиз ас-Сауд похоронен в безымянной могиле в Эр-Рияде.

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