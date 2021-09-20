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В Турции нейтрализованы террористы PKK

В Турции нейтрализованы террористы PKK Турецкие силы безопасности нейтрализовали пять террористов PKK в районе Первари провинции Сиирт на юго-востоке Турции
В регионе
20 сентября 2021 г. 04:53
В Турции нейтрализованы террористы PKK

Турецкие силы безопасности нейтрализовали пять террористов PKK в районе Первари провинции Сиирт на юго-востоке Турции

Как передает Report, об этом сообщило МВД Турции.

Боевики ликвидированы в районе горы Херекол.

Совместная операция регионального управления полиции Сиирта, Управления авиации, Командования жандармерии Сиирта и Командования ВВС Турции была проведена в координации со спецслужбами.

В операции были задействованы БПЛА, в том числе ударные.

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

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