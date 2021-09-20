В Турции нейтрализованы террористы PKK

Турецкие силы безопасности нейтрализовали пять террористов PKK в районе Первари провинции Сиирт на юго-востоке Турции

Турецкие силы безопасности нейтрализовали пять террористов PKK в районе Первари провинции Сиирт на юго-востоке Турции

Как передает Report, об этом сообщило МВД Турции.

Боевики ликвидированы в районе горы Херекол.

Совместная операция регионального управления полиции Сиирта, Управления авиации, Командования жандармерии Сиирта и Командования ВВС Турции была проведена в координации со спецслужбами.

В операции были задействованы БПЛА, в том числе ударные.

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.