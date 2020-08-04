В Турции нейтрализован опасный террорист

Один из четырех боевиков PKK, нейтрализованных в ходе операции турецкой разведки 30 июля в окрестностях района Габар провинции Ширнак, значился в "сером списке" разыскиваемых террористов МВД

Один из четырех боевиков PKK, нейтрализованных в ходе операции турецкой разведки 30 июля в окрестностях района Габар провинции Ширнак, значился в "сером списке" разыскиваемых террористов МВД.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкую прессу.

По полученным данным, Сейитхан Аджай по прозвищу "Брюск Исраил" вступил в ряды террористической организации в 2006 году.

Пять лет провел в Израиле. В 2018 году "отвечал" за деятельность PKK в районе Ботан провинции Сиирт на юго-востоке Турции.

Позже действовал в рядах террористической организации в районах Кюпели и Габар провинции Ширнак.