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В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти

В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти В Турции не исключают возможности скорейшего обнаружения новых запасов нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак.
В регионе
1 мая 2023 г. 11:19
В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти

В Турции не исключают возможности скорейшего обнаружения новых запасов нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез

"Работы по бурению и оценке резервов скважин близятся к концу. Первые оценки данных положительны, но мы ждем окончательных результатов. Итогами поделится с народом президент [Реджеп Тайип Эрдоган]", - сказал министр, комментируя продолжающиеся работы в Ширнаке.

По словам министра, усилия по разведке и поиску потенциальных залежей углеводородов продолжаются как в море, так и на суше.

"В прошлом году в Ширнаке было обнаружено месторождение "Эсма Чевик" с запасами нефти в 180 млн баррелей", - напомнил министр.

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Версия на английском языке Türkiye may discover new oil reserves

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