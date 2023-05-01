В Турции не исключают возможности обнаружения новых запасов нефти

В Турции не исключают возможности скорейшего обнаружения новых запасов нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак.

В Турции не исключают возможности скорейшего обнаружения новых запасов нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез

"Работы по бурению и оценке резервов скважин близятся к концу. Первые оценки данных положительны, но мы ждем окончательных результатов. Итогами поделится с народом президент [Реджеп Тайип Эрдоган]", - сказал министр, комментируя продолжающиеся работы в Ширнаке.

По словам министра, усилия по разведке и поиску потенциальных залежей углеводородов продолжаются как в море, так и на суше.

"В прошлом году в Ширнаке было обнаружено месторождение "Эсма Чевик" с запасами нефти в 180 млн баррелей", - напомнил министр.