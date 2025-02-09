В Турции названы сроки избрания членов комиссии по расследованию пожара в отеле

В парламенте Турции создана специальная комиссия для расследования трагедии в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек.

В парламенте Турции создана специальная комиссия для расследования трагедии в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 78 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Anka.

Согласно информации, в комиссию войдут 22 депутата от представленных в парламенте партий.

Она будет сформирована путем избрания депутатов в ходе голосования на будущей неделе и будет работать в течение трех месяцев. Депутаты смогут проводить выездные расследования и инспекции.

Кроме того предполагается, что в парламент будут приглашены представители и руководители министерств и ведомств для предоставления информации, связанной с расследованием. Ожидается, что комиссия вызовет и министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, поскольку его ведомство отвечает за работу туристических объектов.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сообщил ранее журналистам, что рассчитывает на то, что выводы депутатов позволят прояснить причины трагедии и внесут существенный вклад в расследование дела о пожаре, которое проводит прокуратура. Он также выразил надежду, что все виновные в ЧП предстанут перед судом.