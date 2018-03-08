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    В Турции назвали время завершения антитеррористической операции в Африне

    Баку. 8 марта. REPORT / "Операция в Африне завершится до мая".

    Как передает Report со ссылкой на Sabah, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Вместе с правительством Ирака нам следует провести совместную операцию против группировки РПК. Пограничная операция может начаться после выборов в Ираке. А операция "Оливковая ветвь" в Африне завершится до мая".

    Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января 2018 года.

    Напомним, что парламентские выборы в Ираке пройдут 15 мая этого года. 

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