В Турции назвали время завершения антитеррористической операции в Африне

Баку. 8 марта. REPORT / "Операция в Африне завершится до мая".

Как передает Report со ссылкой на Sabah, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Вместе с правительством Ирака нам следует провести совместную операцию против группировки РПК. Пограничная операция может начаться после выборов в Ираке. А операция "Оливковая ветвь" в Африне завершится до мая".

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января 2018 года.

Напомним, что парламентские выборы в Ираке пройдут 15 мая этого года.