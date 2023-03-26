В Турции назвали сроки возможного пересмотра заявки Швеции на вступление в НАТО

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Как передает Report , об этом в интервью местному телеканалу NTV заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, официальная Анкара не видит каких-либо препятствий для членства Финляндии в НАТО, поскольку эта страна всегда занимала конструктивную позицию.

"Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. Мы сочли уместным одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Двери (в альянс - ред.) не закрыты для Швеции полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы, в принципе, не против расширения НАТО", - объяснил Ибрагим Калын.