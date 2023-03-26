О нас

В Турции назвали сроки возможного пересмотра заявки Швеции на вступление в НАТО

В Турции назвали сроки возможного пересмотра заявки Швеции на вступление в НАТО Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.
В регионе
26 марта 2023 г. 02:40
В Турции назвали сроки возможного пересмотра заявки Швеции на вступление в НАТО

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Как передает Report, об этом в интервью местному телеканалу NTV заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, официальная Анкара не видит каких-либо препятствий для членства Финляндии в НАТО, поскольку эта страна всегда занимала конструктивную позицию.

"Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. Мы сочли уместным одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Двери (в альянс - ред.) не закрыты для Швеции полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы, в принципе, не против расширения НАТО", - объяснил Ибрагим Калын.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveçin NATO-ya üzvlük ərizəsinə iyunun 1-dən sonra baxacaq

Другие новости из категории

Эрдоган намерен обсудить по телефону с Зеленским ситуацию в Украине
Эрдоган намерен обсудить по телефону с Зеленским ситуацию в Украине
26 марта 2023 г. 00:47
Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
25 марта 2023 г. 21:53
Путин: поставки вооружений Украине представляют угрозу России
Путин: поставки вооружений Украине представляют угрозу России
25 марта 2023 г. 21:20
Шарль Мишель: ЕС готов содействовать продвижению мира на Южном Кавказе
Шарль Мишель: ЕС готов содействовать продвижению мира на Южном Кавказе
25 марта 2023 г. 16:33
В Москва-сити загорелась трансформаторная подстанция
В Москва-сити загорелась трансформаторная подстанция
25 марта 2023 г. 15:57
В Турции арестованы 317 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях
В Турции арестованы 317 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях
25 марта 2023 г. 15:28
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
25 марта 2023 г. 15:25
Кочарян находится в Германии на лечении
Кочарян находится в Германии на лечении
25 марта 2023 г. 11:46
Медведев признал, что Россия не в полной мере оказалась готова к войне в Украине
Медведев признал, что Россия "не в полной мере" оказалась готова к войне в Украине
25 марта 2023 г. 11:34
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
25 марта 2023 г. 09:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi