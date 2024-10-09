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В Турции назвали причину блокировки Discord

В Турции назвали причину блокировки Discord Причиной блокировки Discord в Турции стал отказ руководства соцсети предоставить службам безопасности данные.
В регионе
9 октября 2024 г. 14:40
В Турции назвали причину блокировки Discord

Причиной блокировки Discord в Турции стал отказ руководства соцсети предоставить службам безопасности данные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Мы заблокировали доступ к Discord, потому что соцсеть отказалась предоставить нашим службам безопасности требующуюся информацию, включая IP-адреса и контент. Доступ был вынужденно заблокирован нами минувшей ночью по решению суда. Это полностью закрытая система, и наши службы безопасности не могут ее изучать напрямую. Но ввиду того, что нам поступают жалобы от пользователей, мы получаем возможность противодействовать этому", - заявил он.

Ранее глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что "по запросу Генпрокуратуры Анкары Первый уголовный суд Анкары постановил запретить социальную сеть Discord в соответствии с положениями статьи закона о регулировании публикаций, сделанных в сети Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций".

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