В Турции назвали причину блокировки Discord

Причиной блокировки Discord в Турции стал отказ руководства соцсети предоставить службам безопасности данные.

Причиной блокировки Discord в Турции стал отказ руководства соцсети предоставить службам безопасности данные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Мы заблокировали доступ к Discord, потому что соцсеть отказалась предоставить нашим службам безопасности требующуюся информацию, включая IP-адреса и контент. Доступ был вынужденно заблокирован нами минувшей ночью по решению суда. Это полностью закрытая система, и наши службы безопасности не могут ее изучать напрямую. Но ввиду того, что нам поступают жалобы от пользователей, мы получаем возможность противодействовать этому", - заявил он.

Ранее глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что "по запросу Генпрокуратуры Анкары Первый уголовный суд Анкары постановил запретить социальную сеть Discord в соответствии с положениями статьи закона о регулировании публикаций, сделанных в сети Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций".