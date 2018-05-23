В Турции назвали дату поставки первого F-35

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня.

Как передает Report об этом РИА Новости сообщил представитель секретариата оборонной промышленности Турции в среду.

"США передадут нам первый F-35 21 июня. Однако он не сразу окажется в Турции, самолет останется в США до ноября 2019 для обучения наших пилотов", — сказал собеседник агентства.

Как ранее заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.